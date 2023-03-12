Наташа Королева задела неостывшие чувства Игоря Николаева

Наташа Королева и Игорь Николаев расстались 21 год назад.

Развод звёздной парочки был скандальным, так как Наталья уверяла журналистов, что муж регулярно изменял ей.

После расставания Николаев посвятил своей уже бывшей супруге сборник грустных песен про любовь.

Королева печалилась куда меньше, и уже в скором времени вступила в отношения со знаменитым стриптизёром Тарзаном, от которого после родила сына.

Недавние совместные появления Николаева и Королевой на одной сцене сильно удивили поклонников.

Ещё больше взбудоражило воображение песня «Дельфин и русалка», которую певец и певица выбрали для совместного исполнения.

Многочисленные фанаты начали гадать: кто же из артистов придумал сценический номер, а также какие взаимоотношения складываются между ними вне сцены.

Как бы не пытались любители звёздного дуэта приписать ему восстановившийся роман, выяснилось: совместный выходы на сцену – не более чем взаимопиар.

В жизни артисты не пересекаются и даже не считают друг друга коллегами.

Любопытно, что в момент исполнения хита, огромный монитор позади поющей Королевой показал несколько архивных снимков, на которых они с Николаевым ещё состоят в счастливом замужестве.

Поговаривают, этот эпизод наверняка сознательно был продуман Натальей, чтобы потревожить чувства бывшего мужа.