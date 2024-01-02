Состоялась премьера нового «Модного приговора»: как прошел первый выпуск без Бабкиной и Васильева

Заменивший историка моды Александра Васильева в «Модном приговоре» актер Игорь Верник пошутил ниже пояса в премьерном выпуске проекта. Новый «судья» в целом не скупился на веселые комментарии, общаясь с участниками программы.

Слухи о том, что модная передача вновь вернется в эфир, ходили давно, но только в конце 2023 года официально подтвердились. На Первом канале сообщили, что бессменный ведущий Васильев и певица Надежда Бабкина не вернутся в состав команды, а кто займет их место – решат зрители. На протяжении нескольких дней россияне будут наблюдать за работой самых разных актеров и телеведущих. А после состоится онлайн-голосование, по итогам которого и утвердят новых «судью» и «защитника».

В первом выпуске в роли ведущих выступили Игорь Верник и журналист Татьяна Геворкян. Они преобразили героиню Александру, рассказавшую о непростой судьбе. Из-за сложной жизни и постоянного стресса женщина набрала в весе, чего сильно стеснялась. А Верник в этом нашел повод для шутки про ширинку.

«Прилюдно сообщила, что порой ширинка, которая должна мгновенно подниматься вверх, это движение осуществляется не так быстро», - прокомментировал Игорь, но этим не задел героиню.

Впрочем, после шутки ведущего за женщину заступилась Эвелина Хромченко, которая отметила, что лишний вес не является проблемой, и полные люди могут красиво одеваться.

В конце выпуска Игорь Верник похвалил преображение Александры и подчеркнул, что она стала эффектной женщиной.

Ранее появился список потенциальных ведущих нового «Модного приговора».