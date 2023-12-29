«Модный приговор» вернется в эфир 2 января: телезрители сами выберут ведущих

Шоу «Модный приговор» официально вернется на Первый канал уже 2 января с Эвелиной Хромченко и Игорем Верником в роли ведущих. Правда, пока команда проекта все еще окончательно не утверждена. Решение будет вынесено по итогам зрительского голосования.

Как сообщило издание Kp.ru, в Москве прошли съемки первых выпусков нового сезона «Модного приговора». Причем в каждом из эпизодов ведущие менялись. Свое место в «зале суда» удалось удержать только Эвелине Хромченко, которая является обвинителем еще с 2007 года. А вот судью и защитника выбрать телеканал так и не смог, поэтому поручил это россиянам.

С начала 2024 года на Первом канале будут выходить новые выпуски, в которых появятся судьи: стилист Александр Рогов, актер Игорь Верник, радиоведущий и телеведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, телевизионный и радиоведущий Константин Михайлов. А также защитники: блогер и писательница Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка. Когда каждый из кандидатов проявит себя, зрителям будет предложено определить постоянную команду проекта. Голосование будет проводиться онлайн.

Напомним, что после перезапуска из «Модного приговора» пропал историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина. Их предпочли не звать в новый сезон.

Ранее стало известно, что ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир после двухлетнего перерыва.