«Состоим в отношениях»: подопечная Гагариной в шоу «Голос» впервые прокомментировала роман с сыном певицы

Победительница шоу «Голос» Виктория Соломахина впервые прокомментировала роман с сыном своей наставницы Полины Гагариной. Весной текущего года пара перестала скрывать чувства, но с журналистами молодые люди не общались.

С Андреем Виктория познакомилась на вокальном проекте. Между ними завязалась дружба, которая в итоге переросла в нечто большее. При этом влюбленность не помешала артистке сосредоточиться на конкурсе и победить. А уже после финала она смогла полностью погрузиться в отношения.

Как призналась Соломахина, они с сыном Гагариной по-прежнему вместе и у них все хорошо. Оказалось, что они еще и совместно работают. А о личной жизни предпочитают не говорить, так как не хотят, чтобы их обсуждала общественность.

«С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но, я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами», - призналась вокалистка Voice.

Ранее Полина Гагарина поделилась подробностями развода с Дмитрием Исхаковым.