«Для меня неприемлемо»: Гагарина раскрыла правду о разводе с Исхаковым

Певица Полина Гагарина откровенно рассказала о разводе с Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь. Звезда призналась в интервью Надежде Стрелец, что не распространялась о расставании ради наследницы.

Напомним, что артистка два раза была замужем. Вторым супругом Полины стал фотограф Дмитрий Исхаков. Но они развелись в 2020 году. После этого мужчина не раз рассказывал о разрыве с экс-супругой и делился подробностями, а вот она молчала. Сейчас Гагарина решила рассказать почему.

«Я не комментировала, потому что есть наша дочь. Она не задает вопросы, она умнее меня, его, всех нас в тысячу раз. Я хочу, чтобы мама и папа оставались для нее примером, чтобы она могла на нас положиться и прийти к нам за советом», — высказалась певица.

Многие поклонники писали, что брак артистки разрушился из-за того, что ее муж всегда был рядом, как бы в тени жены. Полина отметила, что он действительно ее везде сопровождал. Но больше она подобного не хочет.

«Первое время мне было важно, чтобы он был рядом. Тогда были такие какие-то обстоятельства. Сейчас бы я так не сделала никогда. Есть у каждого выбор: смотря как захотеть, смотря как себя поставить и почувствовать», — поделилась мнением звезда.

Гагарина заявила, что не была против самостоятельности мужа и хотела, чтобы он добился успеха. Именно она настояла на том, чтобы он открыл свою фотостудию и поддерживала его даже тогда, когда у него опускались руки. При этом Полина не стала раскрывать истинные причины разрыва. Она пояснила, что хочет сохранить «лица отцов» ради детей.

«Любое вынесение сора из избы для меня неприемлемо. Мне было действительно тяжело молчать в каких-то моментах. Всё ради детей, всё вокруг них», – призналась артистка.

Исполнительница добавила, что смогла сохранить дружеские отношения с бывшими мужьями.

«Дима как приходил домой в гости, так и приходит. Особенно когда я на гастролях, когда я не дома — у нас как бы смена караула», – поделилась Гагарина.

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