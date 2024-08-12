Подруга Николая Цискаридзе раскрыла, как живет 50-летний артист балета

Подруга артиста балета и педагога Николая Цискаридзе Теона Контридзе рассказала о некоторых подробностях его личной жизни. По словам певицы, несмотря на известность, он живет «как монах».

Цискаридзе предпочитает держать в секрете то, что у него происходит за пределами камер, и не попадать ни в какие скандалы. Он никогда не был женат, так как сам признавался, что не верит в концепцию брака. Поэтому и наследниками являются не родные дети, а его ученики. За годы работы на сцене Николай также обзавелся большим количеством друзей. Среди них Теона Контридзе, которая даже вхожа в его дом.

Артистка призналась, что впервые, когда переступила порог дома Цискаридзе, она испытывала трепет. В голове она рисовала картинку, что увидит повсюду роскошь и антиквариат. Однако все оказалось иначе.

«Думаю, приеду, там будет обстановка, как у Нуриева: много антиквариата, много ковров, много такой какой-то будуарности квартиры или дома. А он живет как монах», - отметила певица в YouTube-шоу «Света вокруг света».

По словам Теоны, Николай равнодушен к материальным ценностям. Даже при переезде в Россию он взял с собой только библиотеку и иконы.

Также удивило артистку и то, как ест ее друг. Она заявила, что в его рационе присутствуют только хлеб, сыр, помидор и мясо.

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