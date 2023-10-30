До 15 млн за концерт: раскрыты гонорары российских звезд в новогоднюю ночь

Российские артисты уже планируют выступления на новогодних концертах и вечеринках. За свою работу 31 декабря они получат приличные гонорары.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Вечерней Москве» пояснил, что его супруга и подопечная Валерия планирует выступить дважды 31 декабря. В среднем за один концерт она зарабатывает около трех млн рублей.

Как пояснил гендиректор крупной компании по организации концертов Табриз Шахиди, в предновогодние пятницы и субботы доход артистов за один вечер может составить 5-15 млн рублей.

Больше всего за 40-45 минутное выступления получают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Баста. Их гонорары варьируются от 7 до 10 млн рублей.

Востребованы сегодня и звезды 1990-2000 годов. В их числе: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International», Жанна Агузарова. Артисты соглашаются выступить за 3,5-5 млн рублей.

Достойную оплату за концерты получают и молодые артисты: Zivert, SHAMAN, Анна Асти. В прошлом году их гонорары составили трех млн рублей, а в этом — достигают пяти млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, какие артисты примут участие в новогодней «Песне года». Концерт будут снимать более пяти часов 2 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Уже появились в продаже билеты — они стоят от 2,5 тысяч рублей на дальних рядах и до 7 тысяч рублей в партере.