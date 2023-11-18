Составлен список советских актрис, исчезнувших с экранов на пике славы

В эпоху Советского Союза случались ситуации, когда карьера даже самых популярных артистов театра и кино буквально рушилась на самом пике. Часто причинами этого была личная жизнь или обстоятельства.

Так, ставшая знаменитой в 1937 году Лидия Драновская. В возрасте 15 лет она снялась в фильме «Семиклассники». После окончания войны актриса сыграла роль в фильме «Поезд идет на восток» режиссера Юлия Райзмана. Это стало началом конца карьеры Драновской, так как картина внезапно не понравилась Иосифу Сталину.

Еще одной актрисой, исчезнувшей на пике славы, стала Екатерина Савинова, известная по роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра». После премьеры фильма она получила звание заслуженной артистки РСФСР и приз на Всесоюзном кинофестивале 1964 года. Однако она умерла в 1970 году, заболев бруцеллезом.

Жестоко обошлась судьба и с Зоей Федоровой - одной из самых известных киноактрис СССР. По популярности в 30-х годах она могла сравниться с Любовью Орловой. Играла главные роли, получала премии, во время войны выступала во фронтовых бригадах. В 1946 году Федорова познакомилась с военно-морским атташе американского посольства и родила от него дочь. В итоге актрису обвинили в шпионаже и осудили на 25 лет лагерей. В 1955 году она была реабилитирована, но карьера уже была полностью разрушена, пишет aif.ru.

Ранее мы писали, что роль Нади в культовом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» по замыслу режиссера Эльдара Рязанова должна была сыграть не Барбара Брыльска. Оказалось, что он видел главную героиню в исполнении Светланы Немоляевой. Режиссер дал актрисе восемь попыток, но она провалила все пробы.