Актриса Светлана Немоляева должна была сыграть Надю в «Иронии судьбы»

Роль Нади в культовом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» по замыслу режиссера Эльдара Рязанова должна была сыграть не Барбара Брыльска. Оказалось, что он видел главную героиню в исполнении Светланы Немоляевой.

Режиссер дал актрисе восемь попыток, но она провалила все пробы, поэтому было принято решение искать замену Немоляевой.

Как рассказала актриса, Рязанов тогда укоризненно сказал, что «может быть и возможно хуже сыграть, но слишком сложно». Кроме того, он поинтересовался у Немоляевой, как так вышло, что она не справилась с ролью.

Позже актриса призналась, что тушевалась рядом с Андреем Мягковым, который играл Евгения Лукашина в картине. Она была восхищена его работой в кадре и зажималась на съемочной площадке.

После провальных проб Немоляева была расстроена, поскольку режиссер рассчитывал на нее. В итоге с главной ролью блестяще справилась польская актриса Барбара Брыльска.

В 1977 году на экраны вышел фильм Рязанова «Служебный роман», в котором Немоляева сыграла Ольгу Рыжову. Позже режиссер даже высказал сожаление, что не снял актрису в роли Нади. При этом сама Светлана в эти откровения Рязанова не поверила, посчитав, что таким образом режиссер просто сделал ей комплимент, пишет Пятый канал.

Ранее Светлана Немоляева призналась, что не могла смотреть фильм «Еще раз про любовь», так как ревновала супруга, актера Александра Лазарева к коллеге Татьяне Дорониной.