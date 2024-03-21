Составлен список артистов, которые могут покинуть сцену вслед за Валерием Леонтьевым

Музыкальный критик Евгений Бабичев составил список артистов, которые могут покинуть сцену вслед за 75-летним Валерием Леонтьевым. Ранее артист заявил, что жанр, в котором он работал много лет, «не терпит дряхлости».

По мнению Бабичева, объявить о завершении карьеры может певец Юрий Антонов, который в последнее время все реже появляется на публике.

«Лучшее у Юрия Михайловича, к сожалению, уже позади. То же самое скажу про Льва Лещенко, который после тяжёлого течения ковида всё реже выступает. Он предпочитает образ заслуженного мэтра на пенсии», – сказал критик в беседе с Абзацем.

Кроме того, Бабичев назвал имя Николая Носкова, который так и не смог полностью оправиться после тяжелой болезни. Артист все еще пытается выступать, на сцене при этом стоять не может, поэтому поет сидя.

«Его продюсеры, думаю, вскоре придут к мнению, что певец должен уйти на заслуженный отдых. Можно только догадываться и представлять, какую боль артист преодолевает, чтобы выехать, выйти на сцену, встретиться с публикой. Всё это даётся тяжело, поэтому я бы предположил, что Носкова ждёт скорое завершение карьеры», - заключил продюсер.

Ранее Евгений Бабичев поделился мнением о карьерных перспективах певицы Кристины Орбакайте. По мнению продюсера, знаменитость оказалась в крайне тяжелой ситуации, имеющей только два решения. В частности, он допустил вариант, при котором Орбакайте придется отречься от звездной матери Аллы Пугачевой.