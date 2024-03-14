«Ничего не будет как раньше»: Бабичев высказался о будущем Орбакайте

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в разговоре с изданием «Страсти» поделился мнением о карьерных перспективах певицы Кристине Орбакайте.

По мнению продюсера, знаменитость оказалась в крайне тяжелой ситуации, имеющей только два решения. В частности, он допустил вариант, при котором Орбакайте придется отречься от звездной матери.

«Либо артистке нужно как-то повлиять на маму или на ее окружение. Телефон у нее забрать, чтобы та не выкладывала различные видео с оскорблениями коллег и граждан России. Либо тогда самой отречься от семьи и от мамы, а также дать понять, что дочь это не есть мать», — высказался Бабичев.

При этом в последнем случае, как считает музыкальный критик, исполнительнице придется публично поддержать СВО. Евгений напомнил, что артистка обладает недвижимостью в США, поэтому при поддержке ВС РФ рискует столкнуться с западными санкциями.

Бабичев признался, что среди всех российских артистов Орбакайте находится в самой сложной ситуации. В то же время он добавил, что знаменитости следует в ближайшее время определиться со своей позицией

«Я не знаю какой будет выход, однако очевидно, что точно какое-то решение нужно принимать. Потому что всем понятно, что завтра ничего вдруг резко не восстановится и не будет как раньше», — подытожил он.

О том, как изменилась жизнь Кристины Орбакайте, читайте здесь.