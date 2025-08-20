Загруженность огромная: Татьяна Буланова подняла цену на выступления после популярности в Сети

Вслед за Надеждой Кадышевой обрела вторую волну популярности певица Татьяна Буланова. В Сети стали вирусными ролики с летних выступлений исполнительницы. Подогрели интерес к звезде неэнергичные танцы коллектива. Все это привело к тому, что заслуженная артистка России подняла цену на осенние концерты.

Как рассказал Kp.ru менеджер звезды нулевых, 40-минутное выступление на частном мероприятии обойдется в 2 млн рублей. Плюсом к этому идут суточные в размере 35 тыс. рублей и билеты стоимостью в 140−170 тыс. рублей — певица ездит на выступления из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, заказчик должен выполнить технический и бытовой райдер, а также учитывать плюс 15% налогов.

При этом в начале лета гонорар Татьяны на частном мероприятии составлял 1,5 млн рублей за 60 минут. Загруженность у 56-летней исполнительницы хита «Ясный мой свет» сейчас огромная: она работает в августе практически каждый день. Такой же график запланирован и на осень. Бронь на предновогодние мероприятия идет уже сейчас — наценка к гонорару составляет 25%.

Ранее Татьяна Буланова заявила о желании объединиться с Надеждой Кадышевой для записи песни.