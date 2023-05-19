«Состарили на 20 лет»: в Сети высмеяли Викторию Боню за «вампирский» макияж в Каннах

Виктория Боня считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость ведет роскошный образ жизни, о котором она часто рассказывает в личном блоге. Виктория стала одной из немногих россиянок, кому удалось попасть на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля, однако ее внешний вид не всем пришелся по душе.

Боня появилась на публике в красном платье и дополнила образ ярким макияжем: визажисты ей сильно накрасили глаза и выделили губы. Посмотрев фотографии с мероприятия, подписчики отметили, что макияж совершенно не украсил светскую львицу.

«Плохим макияжем состарили себя на 20 лет и сделали страшной. Ощущение грязных волос, а сама Вика стала похожа на вампира», — цитирует StarHit пользователей Сети.

К слову, саму Викторию мнение публики не очень интересует. По информации источника, светская львица выглядела в Каннах счастливой и уверенно позировала перед фотографами.

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