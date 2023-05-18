«Чуть не умер»: 43-летняя Виктория Боня рассекретила смертельный диагноз экс-супруга
Виктория Боня сообщила о циррозе печени экс-супруга и заявила, что он «чуть не умер».
Фото: Starface.ru
Виктория Боня относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На днях Виктория вышла на связь и вновь сообщила о сокровенном.
В 2017 году Боня рассталась с Алексом Смерфитом. Молодые люди сумели сохранить дружеские отношения и теперь вместе занимаются воспитанием общей дочери. При этом знаменитость неоднократно говорила о том, что во время романа с Алексом пережила тяжелое испытание. Речь идет про опасный диагноз мужчины. По словам Бони, экс-избранник слабел на глазах, но врачи ничем не могли ему помочь. Как выяснилось, жизнь Алекса спасли духовные практики.
«Когда Алекс болел, он чуть не умер. Когда я делала церемонию, мне Мандре показала, что ему нужно сделать, чтобы началось выздоровление, и это сработало», — цитирует «7Дней.ru» Викторию.
Также девушка уточнила, что у ее бывшего возлюбленного был цирроз печени.
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