«Чуть не умер»: 43-летняя Виктория Боня рассекретила смертельный диагноз экс-супруга

Виктория Боня относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На днях Виктория вышла на связь и вновь сообщила о сокровенном.

В 2017 году Боня рассталась с Алексом Смерфитом. Молодые люди сумели сохранить дружеские отношения и теперь вместе занимаются воспитанием общей дочери. При этом знаменитость неоднократно говорила о том, что во время романа с Алексом пережила тяжелое испытание. Речь идет про опасный диагноз мужчины. По словам Бони, экс-избранник слабел на глазах, но врачи ничем не могли ему помочь. Как выяснилось, жизнь Алекса спасли духовные практики.

«Когда Алекс болел, он чуть не умер. Когда я делала церемонию, мне Мандре показала, что ему нужно сделать, чтобы началось выздоровление, и это сработало», — цитирует «7Дней.ru» Викторию.

Также девушка уточнила, что у ее бывшего возлюбленного был цирроз печени.

Ранее Боня заявила о дорогом подарке от нового ухажера. Подробности смотрите здесь.