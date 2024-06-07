Сосредоточена на творчестве: раскрыты планы вылечившейся от алкоголизма певицы МакSим

В последние годы певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) заставила фанатов поволноваться. В 2021 году она пережила клиническую смерть из-за перенесенного ковида, но все обошлось. В прошлом году артистка несколько раз выходила на сцену в странном состоянии: она не попадала в ноты, а ее голос дрожал. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Ей пришлось взять творческую паузу и прервать гастрольный тур, чтобы восстановиться. Директор звезды Яна Богушевская рассказала о том, как сейчас себя чувствует певица.

Богушевская призналась, что у 40-летней артистки сейчас все хорошо. Певица гастролирует в спокойном режиме и ставит много съемок.

Собеседница Voice раскрыла планы звезды на ближайшее время. Она рассказала, что сейчас Марина сосредоточена на творчестве — певица работает над новой композицией, дата релиза которой еще неизвестна. Абросимова уделяет также много времени «Школе искусств МакSим»: правда, артистка пока не собирается открывать новые филиалы учреждения.

В июне прошлого года МакSим обратилась за помощью в частный наркологический центр Маршака в Подмосковье, где за несколько недель под контролем специалистов ей удалось избавиться от пагубного пристрастия. В мае этого года артистка вернулась к спасшим ее врачам, чтобы поблагодарить их за помощь, и посадила на территории учреждения свою именную яблоню. Певица выразила благодарность сотрудникам клиники, отметив, что совместными усилиями они смогли победить болезнь.