НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2025, 15:18
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Сосо Павлиашвили показал, как выглядит спасшая его от эпилепсии дочь

Певец Сосо Павлиашвили показал 20-летнюю дочь, спасшую его от эпилепсии.
Сосо Павлиашвили показал, как выглядит спасшая его от эпилепсии дочь

© Starface.ru

60-летний певец Сосо Павлиашвили впервые за долгое время показал старшую дочь Елизавету. Фото артист опубликовал на своей страничке в соцсети.

Исполнитель приехал вместе с наследницей на запись подкаста. Отец и дочь подобрали образы полностью в черном цвете: Сосо выбрал для мероприятия рубашку, а 20-летняя Елизавета — футболку, поверх которой надела жакет с коротким рукавом. Девушка распустила волнистые волосы и сделала легкий макияж.

Сосо Павлиашвили показал, как выглядит спасшая его от эпилепсии дочь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первой женой артиста была Нино Учанейшвили — у них есть сын Леван. Пять лет назад Павлиашвили обвенчался с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах, с которой до этого жил более 15 лет. Помимо Елизаветы, пара воспитывает 17-летнюю дочь Сандру. Избранница Сосо младше него на 17 лет, но это не мешает их отношениям.

В одном из интервью певец рассказывал, что на протяжении семи лет страдал от посттравматической эпилепсии, возникшей после автомобильной аварии. Артист мог однажды не проснуться во сне. Но с появлением дочери приступы прекратились. Павлиашвили считает, что это не было совпадением.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что выступление Павлиашвили стоит от 2,5 млн рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Сосо Павлиашвили
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