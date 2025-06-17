Сосо Павлиашвили показал, как выглядит спасшая его от эпилепсии дочь

Первой женой артиста была Нино Учанейшвили — у них есть сын Леван. Пять лет назад Павлиашвили обвенчался с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах, с которой до этого жил более 15 лет. Помимо Елизаветы, пара воспитывает 17-летнюю дочь Сандру. Избранница Сосо младше него на 17 лет, но это не мешает их отношениям.

В одном из интервью певец рассказывал, что на протяжении семи лет страдал от посттравматической эпилепсии, возникшей после автомобильной аварии. Артист мог однажды не проснуться во сне. Но с появлением дочери приступы прекратились. Павлиашвили считает, что это не было совпадением.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что выступление Павлиашвили стоит от 2,5 млн рублей.