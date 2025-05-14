«Очень обеспеченный человек»: сколько стоит выступление певца Сосо Павлиашвили

Продюсер Сергей Дворцов высказался о гонорарах певца Сосо Павлиашвили. По его словам, за концерт 60-летний артист просит от 2,5 млн рублей. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Павлиашвили выступает на российской сцене уже несколько десятков лет. Слушатели любят его за хиты «Помолимся за родителей», «Небо на ладони», «Пролетели быстро годы» и многие другие. Однако на своих шоу Сосо поет не только старые, но и новые песни, которые выпускает по сей день.

Со своими концертами артист ездит по всей России. Так, в мае он готовится выступить в Москве, Майкопе, Пятигорске, Краснодаре, Ставрополе, а в июне – в Санкт-Петербурге. Цены на билеты стартуют от 1200 рублей и доходят до 84 тысяч рублей. Самые дорогие места продаются на шоу в северной столице.

Сам Павлиашвили заявлял, что цены на его концерты довольно доступные, так как он хочет, чтобы каждый мог себе позволить послушать его творчество. При этом частное выступление певца могут оплатить уже далеко не все фанаты.

«Насколько мне известно, его выступление на корпоративе стоит от 2,5 млн рублей до 3 млн рублей. Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино, - сообщил продюсер Дворцов. — Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Все-таки грузинский мужчина, как никак».

В июне этого года Сосо будет отмечать 61-летие, но при этом о завершении карьеры артист пока не говорит. Напомним, что некоторые отечественные звезды предпочитают оставаться на сцене до последнего. Но, по мнению Дворцова, через несколько лет Павлиашивили все-таки может уйти в тень, чтобы дать дорогу молодым.

«Могу предположить, что он свою, так сказать, нишу передаст кому-то из молодого поколения, своим ученикам, которые сейчас выступают. На него очень много артистов равняются», - заявил продюсер.

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