«Меня никто не заставляет»: Павлиашвили рассказал, почему ездит помогать в Донбасс

Известный певец Сосо Павлиашвили объяснил, зачем ездит помогать в Донбасс. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам музыканта, он посещает Донбасс, потому что местные жители просят о помощи. Артист подчеркнул, что Бог дал ему многое, вследствие чего он хочет делиться. При этом он уточнил, что не любит говорить на эту тему и хвастаться.

«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — отметил певец.

Кроме того, исполнитель отреагировал на «разделение» культуры после начала СВО, добавив, что он почти не имеет друзей в шоу-бизнесе. Павлиашвили признался, что из этой индустрии ему близки единицы, и именно с ними он поддерживает общение десятилетиями.

«Каждого человека, особенно эмоционального и творческого, можно как-то его мозги наполнить, и куда захочешь, туда и направить. Я и мои друзья, мы слишком многое прошли, чтобы делать поспешные выводы», — резюмировал он.

Ранее Павлиашвили опубликовал редкие кадры с венчания.