Сосо Павлиашвили ответил на вопрос Елены Малышевой, что должны сделать женщины для мужчин

58-летний певец Сосо Павлиашвили стал гостем программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Ведущая попросила исполнителя ответить на вопрос: что должны сделать женщины ради возвращения мужчин к нормальной жизни.

Малышева привела статистику, согласно которой показатели сперматозоидов в мире с 1973 по 2018 год низились на 51,6%. Кроме того, анализ поколений показал, что в 60-е годы только 6,3% мужчин не интересовались женщинами, в наше время эта цифра приближается к 25-30%.

Далее ведущая произнесла, что все мужчины в зрительном зале родились в эпоху, когда с сексуальностью было все в порядке. «Все рожденные в 60-е были мужчинами в природном смысле слова», - сказала Малышева и пригласила выйти к ней 58-летнего певца Сосо Павлиашвили.

Ведущая задала ему вопрос: «Что должны сделать женщины, чтобы мужчины вернулись к нормальной жизни?»

На это певец дал несколько советов.

«Я со своей стороны скажу, … нам надо создавать семьи. Семейный культ не должен исчезнуть», - произнес музыкант.

Во-вторых, он призвал женщин следить за собой.

«Женщины, сами всегда обращайте внимание на свою внешность», - сказал Павлиашвили. Он добавил, что если мужчина сидит дома, смотрит телевизор и пьет пиво, стоит сделать вывод.

«Вы должны всегда нас зажигать», - сказал певец.

В заключение он добавил, что «от женщины зависит практически всё».

Осенью 2022 года сообщалось, что измученный болезнью Павлиашвили не может встать с кровати.