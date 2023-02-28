Сосо Павлиашвили ответил на вопрос Елены Малышевой, что должны сделать женщины для мужчин
Фото: Starface.ru
58-летний певец Сосо Павлиашвили стал гостем программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Ведущая попросила исполнителя ответить на вопрос: что должны сделать женщины ради возвращения мужчин к нормальной жизни.
Малышева привела статистику, согласно которой показатели сперматозоидов в мире с 1973 по 2018 год низились на 51,6%. Кроме того, анализ поколений показал, что в 60-е годы только 6,3% мужчин не интересовались женщинами, в наше время эта цифра приближается к 25-30%.
Далее ведущая произнесла, что все мужчины в зрительном зале родились в эпоху, когда с сексуальностью было все в порядке. «Все рожденные в 60-е были мужчинами в природном смысле слова», - сказала Малышева и пригласила выйти к ней 58-летнего певца Сосо Павлиашвили.
Ведущая задала ему вопрос: «Что должны сделать женщины, чтобы мужчины вернулись к нормальной жизни?»
На это певец дал несколько советов.
«Я со своей стороны скажу, … нам надо создавать семьи. Семейный культ не должен исчезнуть», - произнес музыкант.
Во-вторых, он призвал женщин следить за собой.
«Женщины, сами всегда обращайте внимание на свою внешность», - сказал Павлиашвили. Он добавил, что если мужчина сидит дома, смотрит телевизор и пьет пиво, стоит сделать вывод.
«Вы должны всегда нас зажигать», - сказал певец.
В заключение он добавил, что «от женщины зависит практически всё».
Осенью 2022 года сообщалось, что измученный болезнью Павлиашвили не может встать с кровати.