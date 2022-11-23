Близкие рядом: измученный болезнью Сосо Павлиашвили не может встать с кровати

Певец Сосо Павлиашвили долгое время не появлялся в социальных сетях. Поклонники переживали за любимого кумира, как оказалось не зря. Он вышел на связь с фанатами и сообщил о проблемах со здоровьем.

На кадрах 58-летний мужчина лежит в кровати и кашляет. Рядом с ним его близкие. Дочь артиста нашла способ, как помочь любимому папе. Она исполнила песню на английском языке. В какой-то момент Сосо хватает гитару, чтобы подыграть наследнице.

«Пусть ваши родители никогда не болеют», – говорит Сосо.