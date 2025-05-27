Сослуживцы адвоката Эльмана Пашаева просили вернуть его на СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Находящийся под следствием адвокат Эльман Пашаев попросил суд вернуть его в зону СВО, где он служил перед тем, как его арестовали. Теперь же выяснилось, что скандально-известного юриста просили вернуть в зону СВО его сослуживцы.

Журналисты утверждают, что ходатайства были поданы трижды, но всех их суд в итоге отклонил. Теперь Пашаев полгода проведет под стражей.

Напомним, Эльмана Пашаева задержали по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он получил деньги от мужа блогера Елены Блиновской, пообещав закрыть дело против супругов. На СВО адвокат пошел в 2024 году, он служил командиром танка, в июне Пашаев получил несколько ранений.

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