Счета ООО заблокированы: кубанка победила в суде Филиппа Киркорова, но не может получить деньги

Жительница Краснодара отсудила у Филиппа Киркорова 12 тысяч рублей. Однако получить эти деньги женщина не может, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2022 году россиянка купила билет на концерт исполнителя для своей мамы. В назначенную дату выступление не состоялось, а потом оно несколько раз переносилось и в итоге вообще было отменено.

Кубанка подала в суд на компанию Киркорова и отсудила у нее деньги за билет, моральную компенсацию и компенсацию за судебные расходы. Но получить эту сумму женщина не может из-за того, что счета ООО уже год как заблокированы. По словам жительницы Краснодара, подобных случаев, как у нее, сотни. Однако многие не стали доводить дело до суда.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров попал в больницу. Он получил травму на выступлении в Санкт-Петербурге.