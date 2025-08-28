«Соскучилась по работе»: родившая месяц назад Ида Галич рассказала, когда выйдет из декрета

Блогерша Ида Галич призналась, что собирается выйти из декрета. Месяц назад она стала мамой во второй раз, но сидеть дома больше не хочет. Подробностями телеведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Ида отметила, что уже думает о работе и хочет поскорее вернуться на съемочную площадку. Выход из декрета у нее запланирован на начало сентября. Но первое время она будет заниматься проектами вместе с малышкой.

«Соскучилась по работе. Выхожу на съемки своих проектов я кстати скоро - уже с восьмого сентября. Вместе с малышкой. Ух, ну а в конце месяца бросаюсь в омут с головой в новый проект», - рассказала Галич.

Напомним, что мамой во второй раз блогерша стала 28 июля – в день рождения брата. При появлении на свет малышки присутствовал возлюбленный Иды Олег Ледвич. К слову, он сделал предложение телеведущей еще во время беременности, но пока они не успели расписаться. Сейчас Галич вовсе не до свадьбы, так как все ее время занимает новорожденный ребенок.

