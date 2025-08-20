Мошенники довели Иду Галич до слез, украв аккаунт с семью миллионами подписчиков

Мошенники украли аккаунт блогера и актрисы Иды Галич, на который были подписаны 7 миллионов человек. Ситуация довела знаменитость до слез. Галич пообещала «оторвать руки» злоумышленникам, если из-за нервов у нее пропадет молоко.

О случившемся блогер рассказала в Telegram-канале.

«Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. Я вас проклинаю. Если у меня из-за вас на нервах пропадет молоко, я каждому оторву руки», - написала Галич и призвала не переводить деньги, если с ее аккаунта будут поступать подобные просьбы.

Ида призналась, что «проревелась» после инцидента и пока испытывает злость. Она ждет наступления фазы принятия, когда «все сложится лучшим образом». Актриса поблагодарила всех за поддержку.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт блогера Елены Блиновской. Пользователям предлагали «покрутить колесо» и пройти по ссылке – она ведет на фишинговый сайт. Сама же предпринимательница не имеет доступа к соцсетям – в марте ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.