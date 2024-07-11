«Соскучилась по нему»: бывшая ведущая Первого канала отправила сына за границу

Бывшая ведущая Первого канала Ирена Понарошку призналась, что отправила 13-летнего сына в Великобританию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам звезды, Серафим уехал в языковой лагерь в Великобритании, однако из-за установленных правил у нее нет возможности связаться с наследником.

«Я отправила 13-летнего сына в языковой лагерь в Англию. Оказалось, что там забирают телефоны на всю неделю и выдают только в воскресенье. Я сначала этому очень обрадовалась, а сейчас, уже прошло три дня, так соскучилась по нему. Понимаю, что ни разу в жизни не оставалась так долго без информации о том, как он, что он, с кем он, что делает, как себя чувствует...», - высказалась Понарошку.

Телеведущая добавила, что после отъезда сына за границу проживает определенный этап сепарации, вследствие чего испытывает грусть.

Напомним, Ирена Понарошку, помимо Серафима, воспитывает пятилетнего Теодора от первого брака с диджеем Александром Листом, с которым она разошлась в 2020 году. Бывшие супруги периодически встречаются и проводят время с детьми, стараясь не обсуждать их прошлые взаимоотношения.

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