Соседов: зрители могут вернуть деньги за концерт Глюкозы в Красноярске

В прошлом году певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) угодила в скандал после концерта в Красноярске. Звезда вышла на сцену в неадекватном состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал выступление артистки.

Телеведущий признался, что был в ужасе от увиденного. По мнению критика, зрители могут вернуть деньги за концерт.

«Зрители вправе требовать возврата денег. Она явно была не в себе, и те, кто хочет вернуть деньги за билет, могут обратиться в кассы», — пояснил Соседов в шоу «Алена, блин! Посидим».

В декабре 2023 года Глюкоза попала в скандал, связанный с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. После этого исполнительницу обвинили в употреблении наркотиков перед концертом в Красноярске и неадекватном поведении на сцене. Один из последних скандалов произошел из-за ее задержания в аэропорту в странном состоянии. Сама Глюкоза отметила, что не принимала никакие препараты и списала все на то, что ее травлю организовали недоброжелатели.

Недавно звезда поразила странными перевоплощениями. Артистка появилась перед подписчиками в странном виде.