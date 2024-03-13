Соседов назвал опасной тенденцией идею лишить заработка артистов без позиции

Критик Сергей Соседов прокомментировал идею лишать возможности зарабатывать в России артистов, которые не озвучили мнение и не высказали гражданскую позицию. По его мнению, это «опасная тенденция».

Соседов считает, что подобное не должно решаться активистами. Он задался вопросом, «что это за люди?»

«Все это очень сомнительно… Это очень опасная тенденция», - сказал музыкальный критик «Ридусу».

Он обратил внимание на разницу между людьми, нарушающими закон и не высказавшими позицию. Первых должны наказывать по закону, уверен Соседов.

«Но просто так запрещать, закрывать концерты — это абсолютно абсурдно», — считает критик.

По его мнению, артисты «совершенно не должны высказывать какую-то позицию».

Ранее мы писали об инициативе главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина внести изменения в федеральный закон и лишить не определившихся артистов концертов и эфиров. Его обращение направлено в нижнюю палату парламента.