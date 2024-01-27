Соседкой Елены Блиновской по камере в СИЗО может оказаться обвиняемая в торговле детьми

Журналистам стало известно, с кем может находиться в одной камере королева марафонов Елена Блиновская. По данным Kp.ru, соседкой блогера может оказаться одна из обвиняемых в торговле детьми.

В настоящий момент Блиновская находится в карантинной камере изолятора №6 «Печатники». Там же, по словам источника, держат многодетных мам Юлию Логинову и Наталью Патоку.

Женщины являются фигурантами уголовного дела о торговле детьми. Они не будут находиться вместе под стражей, так как проходят по одному делопроизводству. Блиновская, скорее всего, будет сидеть с одной из них.

Ранее сообщалось, что защита королевы марафонов подала апелляцию на решение отправить ее в СИЗО. Блогера арестовали на два месяца.