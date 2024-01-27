Опубликовано 27 января 2024, 20:35
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Соседкой Елены Блиновской по камере в СИЗО может оказаться обвиняемая в торговле детьми
Kp.ru: Блиновскую могли посадить в камеру с обвиняемой в торговле детьми.
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Журналистам стало известно, с кем может находиться в одной камере королева марафонов Елена Блиновская. По данным Kp.ru, соседкой блогера может оказаться одна из обвиняемых в торговле детьми.
В настоящий момент Блиновская находится в карантинной камере изолятора №6 «Печатники». Там же, по словам источника, держат многодетных мам Юлию Логинову и Наталью Патоку.
Женщины являются фигурантами уголовного дела о торговле детьми. Они не будут находиться вместе под стражей, так как проходят по одному делопроизводству. Блиновская, скорее всего, будет сидеть с одной из них.
Ранее сообщалось, что защита королевы марафонов подала апелляцию на решение отправить ее в СИЗО. Блогера арестовали на два месяца.