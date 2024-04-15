Соседка Евгения Кунгурова рассказала, как нашла бездыханное тело певца возле дома. Ирина Савеловская поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

В апреле 2024 года стало известно о смерти оперного певца и участника «Голоса». Тело Евгения было найдено возле его дома в центре Москвы. Соседка умершего выходила из машины и, направляясь к подъезду, обнаружила лежащего на асфальте Кунгурова. Женщина не сразу поняла, что произошло. Растерявшись, она позвала охранников.

«Обратила внимание, что в глубине двора лежит человек. Охранник сразу вызвал спецслужбы, приехала скорая», — рассказала свидетельница.

В студию передачи пришла и Илона Броневицкая. По словам знаменитости, она часто встречалась с Евгением и даже видела его в день смерти. Тогда они обсуждали работу и строили совместные планы.

«Он был такой, как всегда, абсолютно исполненный оптимизма. Разговор был о каких-то перспективах работы», — заявила Илона.

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