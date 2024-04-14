«Не факт, что он выпал»: Феликс Царикати озвучил свою версию смерти Евгения Кунгурова

8 апреля появилась информация о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Певец Феликс Царикати в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ высказался о гибели артиста и поделился своей версией произошедшего.

Вспоминая о Евгении Кунгурове, Феликс Царикати назвал его уникальным исполнителем. По словам певца, таких, как он, почти не осталось на современной эстраде. Артист заявил, что, если бы он знал о проблемах звезды «Голоса», он бы уделял ему больше внимания.

«Если бы я знал, хоть чуть-чуть, что у него были какие-то проблемы, то я ему звонил бы. Ну с утра до вечера. Я возил бы его в какие-нибудь горы, где я родился, на Кавказ», — высказался Феликс Царикати.

Кроме того, певец озвучил свою версию гибели Евгения Кунгурова, тело которого обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы.

«Не факт, что он выпал. <…> Он вышел на балкон, а он же был высоким, а балкон маленький. Может, он дышал свежим воздухом, и так выпал», — предположил артист.

Феликс Царикати добавил, что Евгений Кунгуров был оптимистом и не хотел умирать.

Напомним, 8 апреля тело оперного певца обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что соседи рассказали о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью.