«Соседи затопили, а вы не растерялись»: Жанна Мартиросян восхищена поведением Алсу после развода

В конце мая стало известно, что певица Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. 40-летняя артистка обвинила супруга в многочисленных изменах и выпустила новый трек, посвященный проблемам в их отношениях. Звезду поддержала ее лучшая подруга Жанна Мартиросян, жена комика Гарика Мартиросяна.

Алсу выпустила песню «Я учусь не бояться», в которой она делится своим опытом проживания предательства после стольких лет брака. В комментариях под новым треком слушатели пишут, что прочувствовали всю боль исполнительницы.

Жанна Мартиросян считает, что певица поступила верно. Она поддержала подругу в социальных сетях.

«Молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись. Браво!», — написала Жанна.

Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Напомним, Абрамова подозревали в изменах жене с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Модель всячески отрицала эти слухи, но сама Алсу намекнула, что именно она разрушила ее семью. Помимо этого, по слухам, бизнесмен летал с Решетовой в Китай еще до развода.