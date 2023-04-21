Соседи запрещают петь громкоголосому Николаю Баскову

Популярный исполнитель Николай Басков является любимцем публики именно из-за своего сильного голоса. Но, как оказалось, не всем нравится его пение. Особенно, соседям артиста в Москве. В отличие от большинства коллег, звезда живет не в загородном доме, а в квартире.

Портал PROZVEZD пишет, что у «натурального блондина» есть жилплощадь неподалеку от храма Христа Спасителя. Квартира была подарком к 35-летию певца. Дом оснащен всем необходимым для комфортной жизни звезды – охрана, личный гараж и дворик. Но в таких условиях он находится не один, а с соседями. Они часто просят Баскова не слишком увлекаться вокалом.

«Соседи мне сразу напоминают, что я громогласный. Я живу в небольшом доме: там всего 5 этажей. Да и соседей не так много. Но все равно они мне говорят, до какого времени можно петь. Я – человек не конфликтный, поэтому стараюсь соблюдать тишину и покой», – поделился звезда.

Знаменитость отметил, что скоро планирует переехать из квартиры в собственный дом. Правда, строительство немного задержалось из-за санкций. Часть груза из-за границы не пропускает в Россию таможня.

Поклонники интересуются, будет Николай жить в особняке один или с возлюбленной. Звезда предпочитает не рассказывать о личной жизни, но дает понять, что все хорошо.

«У меня всегда все бурлит. Романтика присутствует постоянно в моей душе, потому что я романтичный человек. Хотя сейчас, наверное, личное отошло на второй план. Я больше увлечен своей профессией», – признался артист.

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