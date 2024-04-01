Соседи раскрыли подробности смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Соседи Либерж Кпадону опровергли новости о том, что она умерла 41 день назад. Об этом сообщает Kp.ru.

Новости о смерти звезды «Дома-2» обрастают новыми подробностями. Так, ранее подруга Либерж Кпадону сообщала, что девушку нашли на 41 день после смерти в своей квартире. Ни семья Либерж, ни ее друзья не забили тревогу. Это смутило многих поклонников шоу.

Однако, как рассказала журналистам одна из соседок экс-участницы «Дома-2», она видела девушку живой еще в марте.

«Многие участники „Дома 2“ пишут, что она умерла 41 день назад, это не правда. Я сама лично видела ее 21 марта в нашем ЖК! Сама лично! Это ключевое. В период между 11.00 и 12.30», — рассказала она.

При этом женщина добавила, что Либерж всегда была с телефоном, а в тот день она была без гаджета и с маской на лице.

«Я не знала ее близко, она всегда, когда шла домой, снимала сторис или вела прямой эфир. Вот сколько раз ее видела, она всегда в телефоне. А 21 марта, что меня и удивило — это маска на лице и отсутствие телефона в руке», — объяснила соседка.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова не хочет верить в смерть Либерж Кпадону.