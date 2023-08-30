Соседи Ирины Мирошниченко рассказали, кто получит ее наследство

Наследство актрисы Ирины Мирошниченко получат ее племянники, об этом сообщает kp.ru.

Споры вокруг того, кому останется наследство покойной актрисы, ходят в прессе уже несколько недель. Так, была информация, будто из-за того, что Ирина Петровна не оставила завещания, все отойдет государству. Однако соседи знаменитости опровергли это. По их словам, наследство Мирошниченко отойдет ее племянникам.

«Мы удивились, когда журналисты написали, будто у Мирошниченко нет наследников. Неправда! Ирина Петровна все оставила племянникам, сыновьям своего старшего брата Рудольфа, который умер много лет назад», — рассказали они.

По словам жильцов дома, где Мирошниченко была старшей, у актрисы было несколько объектов недвижимости.

«У Ирины Петровны раньше еще была однокомнатная квартира в Большом Гнездниковском переулке, где жили ее родители. После их смерти Мирошниченко ее сдавала, потом продала. Но у актрисы были еще две квартиры в центре Москвы (помимо жилья на Тверской-Ямской) и загородный дом», — объяснили соседи.

Жильцы подчеркнули, что хотя актриса и нечасто общалась с родственниками, они регулярно ее навещали и поздравляли со всеми праздниками. На похоронах Мирошниченко ее племянники тоже присутствовали.

Напомним, звезда фильмов «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось...» умерла 3 августа на 82-м году жизни.

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