Соседи Григория Лепса рады возбуждению уголовного дела после драки певца у бара

Продавец магазина неподалеку от въезда в поселок Третья Охота в Подмосковье рассказала, что думает в связи с дракой певца Григория Лепса у бара в Санкт-Петербурге. Она считает правильным, что возбудили уголовное дело.

«Звезда ты или нет, за свой поступок отвечать должен. Но, думаю, ему всё сойдет с рук», - предположила женщина.

По ее словам, Лепс ни раз не покупал алкоголь в ее магазине. Зато туда заходили певицы Любовь Успенская и Слава.

Охранник, в свою очередь, часто встречает Лепса – обычно он «выглядит сильно уставшим и измотанным». Мужчина считает, что резонанс вокруг драки связан с публичностью Лепса.

«Устал человек, с кем не бывает?» - объяснил он конфликт и заявил о «тяжелой» работе музыканта.

Жилье Лепса в поселке расположено на 40 сотках. Там построены два здания: дом в тайском стиле и музыкальная студия. К участку примыкают 2 га леса, которые певец арендовал на 49 лет.

Ранее сообщалось, что избитый Лепсом петербуржец может умереть.