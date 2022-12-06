Избитый Григорием Лепсом петербуржец может умереть

Петербуржец Дмитрий Горбачев может скончаться после полученного от певца Григория Лепса удара в нос. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец. По его словам, музыкант ударил Горбачева еще в баре.

«У Дмитрия пошла из носа кровь. Он слышал треск кости и почувствовал резкую боль», - рассказал защитник.

По его словам, у мужчины начались проблемы со здоровьем, а его супруга всегда держит наготове телефон, чтобы позвонить в скорую. «Боится, что муж задохнется», - поделился он.

О своем подзащитном Хейфец говорит как «обычном петербуржце», который работает в офисе, женат и воспитывает десятилетнего сына.

Ранее был опубликован чек, который оставил Лепс в заведении перед дракой. Из него следует, что музыкант заказывал элитный алкоголь.