«Сосала лапу»: Анфиса Чехова пожаловалась на тяжелый период жизни без денег

Ведущая Анфиса Чехова рассказала о тяжелом периоде жизни без денег. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Анфиса Чехова призналась, что ее путь на телевидении был не таким уж и простым. По словам телеведущей, ее программы то закрывались, то открывались вновь. Из-за этого заработки были нестабильными.

«В 1996-м я начала работать на телевидении, в 1998-м все закрылось. Я несколько лет сосала лапу, просто вообще за копейки работая. Мне очень тяжело было подняться снова. Когда я опять начала вести программу „Шоу-бизнес“ на СТС, через какое-то время пришло новое руководство, все закрылось и я опять начинала все заново», — рассказала она.

При этом Чехова объяснила, что перед запуском программы «Секс с Анфисой Чеховой», которая принесла ей популярность, ведущая около двух лет записывала пилотные выпуски. В итоге программа все же вышла в эфир и завоевала сердца телезрителей.

Ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова никогда не была замужем.