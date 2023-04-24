Сорвавшая несколько концертов певица МакSим выложила странный пост

39-летняя певица МакSим, которая ранее сорвала концерты в Сочи и Твери, выложила странный пост. До этого артистка долгое время молчала.

Певица опубликовала фотографию подарков – дарителями оказались ее ученики из школы искусств. На снимке видны мягкие игрушки, блокнот с ручкой и многочисленные подарочные пакеты.

МакSим сделала подпись к фото, в которой говорилось, что подарки «были тщательно спрятаны администраторами от чужих глаз», в том числе от самой певицы.

«Сейчас я их получила. И вместе с ними еще один праздничный день», - сообщила артистка. На публикацию обратил внимание сайт Super.ru.

Ранее мы писали о том, что после сорванных концертов МакSим застали в кальянной в Москве, выпивающей алкоголь. Долгое время артистки не было слышно, она молчала в соцсетях.

Некоторые подозревали, что певица беременна: на это указывали широкие наряды и заметно округлившийся живот. Однако психиатр-нарколог объяснил большой живот у певицы иными причинами.