«Сорвался, но не жалею об этом»: Смольянинов* вышел на связь после публичного унижения в Берлине

Актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал видео с его участием, распространившееся в Сети. Он заявил, что действительно сорвался, но не жалеет об этом, так как «добро должно быть с кулаками».

В личном блоге Артур* записал видеообращение, в котором поблагодарил поклонников, поддержавших его после публичного унижения. Напомним, что в Германии его встретил россиянин, который, узнав его, начал «сыпать» оскорблениями. В какой-то момент актер не выдержал насмешек и попытался накинуться на провокатора с кулаками, но его удержал друг.

«Инцидент, по большому счету, выеденного яйца не стоит. Я сорвался, но я не жалею. Я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. Очень верю в возмездие», - заявил Смольянинов*.

Актер также поблагодарил своего друга, который не дал ему начать драку. По мнению Артура*, он «правильно сделал», крепко удержав его.

Ранее Алексей Чадов с презрением высказался об Артуре Смольянинове* и назвал его «гнилым человеком».

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)