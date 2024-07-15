«Это гнилой человек»: Алексей Чадов с презрением высказался об Артуре Смольянинове*

Актер Алексей Чадов раскрыл свое отношение к коллеге Артуру Смольянинову*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оказалось, что они плохо общались еще до того, как звезда «9 роты» покинул Россию. Дело в том, что Алексей считал его «гнилым человеком».

Чадов поделился, что не был шокирован, узнав о поступке Смольянинова*. Он предполагал, что артист может сделать что-то подобное, так как, по его мнению, никогда не являлся хорошим. Из-за съемок в одном проекте Алексею приходилось проводить с коллегой довольно много времени, и это было тяжело.

«Я с ним не общаюсь, потому что всегда знал, что это гнилой человек. Смольянинов*, он сложный сам по себе. У меня был с ним конфликт на съемочной площадке. И сейчас он себя показал», - цитирует слова Чадова StarHit.

Напомним, что сейчас Смольянинов* живет за границей и негативно высказывается как о России, так и об отечественных коллегах. И из-за этого от него отворачиваются поклонники.

Недавно актер убедился в том, что мнение о нем у россиян сильно изменилось в худшую сторону. Он встретил русского «фаната» в Берлине, который публично унизил его.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)