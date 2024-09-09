«Будут срезать верхнюю челюсть»: невестка Наташи Королевой готовится к сложной операции

Невестка Наташи Королевой готовится к сложной операции из-за неправильно расположенных костей черепа. 23-летняя бывшая танцовщица Мелисса Волынкина призналась, что хирургическое вмешательство должно исправить челюсть, однако подчеркнула, что на внешнем виде ее недостаток не сказывается.

«Челюсть у меня неправильная. Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять, будут срезать кости с ног, будут наращивать и нижнюю челюсть. Это очень сложно», — сообщила Мелисса в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

При этом присутствовавшая в студии Наташа Королева поддержала невестку и отметила, что за четыре года проживания в Москве девушка серьезно трансформировалась.

«Пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка», — заявила исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Напомним, сын Королевой и бывшего стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип 21 августа женился на уроженке Кемеровской области Мелиссе Волынкиной (настоящее имя Анна). После переезда в Москву девушка зарабатывала танцами в ночном клубе, однако почти сразу познакомилась с сыном звездной пары и переехала к нему.

Ранее Сергей Глушко признался, что изначально был против романа наследника, но со временем принял его возлюбленную.