Кристина Орбакайте прилетела в Литву, чтобы поздравить отца с 80-летием. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Кристина Орбакайте решила совместить работу и визит к членам семьи. Певица на днях прилетела в Вильнюс, где встретилась с отцом Миколасом Орбакасом. Знаменитость рассказала, что приехала поздравить его с юбилеем.

«Ну вот я и добралась до моей любимой Литвы. Могу поздравить лично папу с 80-летием, ну, а с вами, дорогие зрители, увидимся завтра», — заявила она.

На кадрах, размещенных в Сети, певица сидит в обнимку с отцом в ресторане и целует его.

Напомним, Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве в семье Аллы Пугачевой и артиста Миколаса Орбакаса.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте скромно отпраздновала день рождения в Таллине.