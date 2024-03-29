«Сопротивлений во мне эта мысль не встречает»: Анфиса Чехова высказалась о переезде в другую страну

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что готова покинуть Россию и переехать вслед за возлюбленным в другую страну. При этом она не стала раскрывать имя своего избранника и призналась, что даже не знакомила его с сыном.

«Теоретически и практически я готова переехать. Никаких сопротивлений во мне эта мысль не встречает», — сказала Чехова в интервью StarHit.

Она также отметила, что пока не встретила мужчину, с которым готова была бы создать семью и уехать. Говоря о мужчинах, Анфиса призналась, что они в ее жизни, то есть, то нет. Именно поэтому не знакомит их с ребенком.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что наладила отношения с актером Гурамом Баблишвили при помощи борща. После этого они стали жить вместе.