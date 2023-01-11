«Сопли размазывать не стала»: Мирослава Карпович быстро нашла замену Павлу Прилучному

На днях звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович призналась, что счастлива в отношениях с новым мужчиной. Оказалось, что красавица не скучала в одиночестве после расставания с коллегой Павлом Прилучным, а быстро нашла ему замену! В Сети похвалили девушку и раскритиковали бывшую жену «Мажора» Агату Муцениеце, которая, как многие думают, до сих пор не может забыть Павла.

Блогер Лена Миро присоединилась к тем, кто порадовался за Мирославу. Она считает, что актриса поступает правильно в такой ситуации.

«Пока Агатка все никак не может принять факт развода, Карпович времени не теряет. Не получилось с Пашкой? Назвал другом? И чего теперь – сидеть и грустить? Нет. Не стала выносить на публику свои обиды, а быстренько пошла дальше жить», – написала Миро в личном микроблоге.

Звезда соцсетей посоветовала бывшей жене Прилучного забыть все обиды и найти себе нового мужчину, как это сделала Карпович.

«Не стоит ни бежать за трамваем, ни ждать, когда он развернется на конечной и приедет назад. Милуется Пашка с новой женой? За него можно порадоваться и забыть. И приложить усилия, чтобы и ты сама стала счастливой. Вот у Карпович уже есть мужик. Любимым его называет. Год прошел или даже меньше? А Агатка все ноет и ноет который год», – добавила Лена.

Напомним, что Павел счастлив в браке с Зепюр Брутян. Сейчас они находятся в ожидании ребенка. У актера есть еще двое детей от Агаты Муцениеце. По слухам, блондинка тоже влюблена. Ранее мы писали о том, что девушка нашла «копию Прилучного».