«Обожаю абьюзеров!»: Агата Муцениеце нашла нового любовника копию Павла Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись уже более двух лет назад. Звезда «Мажора» сейчас счастлив с новой молодой женой Зепюр Брутян. А вот его бывшая супруга долгое время была одинока. Однако в новом интервью актриса призналась, что у нее есть возлюбленный, правда, она чувствует, что снова наступает на одни и те же «грабли».

В YouTube-шоу «Ключ» с Александром Цыпкиным Агата рассказала, что ее новый любовник – это второй Прилучный. Он далек от идеала, но именно к таким мужчинам ее почему-то и тянет. П словам артистки, ее привлекают так называемые «плохие парни». Муцениеце просто не может устоять перед их уверенностью, которая потом выливается в грубость, резкость и не самое хорошее отношение к своей второй половинке.

«Обожаю абьюзеров! Это реально правда! Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый абьюзер! Как я обожаю! Еще пока держится», - откровенно призналась актриса.

Агата считает, что все ее бывшие похожи друг на друга. Причем это касается именно плохих качеств. После развода с Павлом Прилучным Муцениеце решила заняться собой и обратилась к психологу для проработки своих проблем. Она хочет наконец избавиться от желания связываться с абьюзерами.

Напомним, что расставание Агаты и Павла произошло в 2020 году и наделало много шума. Муцениеце обвинила бывшего супруга в постоянном психологическом, а также физическом насилии. Однако нынешняя жена Прилучного пока ни разу не заявляла о том, что актер к ней как-то грубо относится. Напротив, она постоянно показывает, как счастлива с ним. А скоро у пары появится ребенок.

Ранее в Сети обсуждались слухи, что Агата Муцениеце закрутила роман с бывшим Ольги Бузовой блогером Давой. Артисты опубликовали в социальной сети очень интимные снимки.