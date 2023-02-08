Соперницы не дремлют: пока Заворотнюк болеет, другая женщина не перестает думать о Чернышеве

6 февраля Петру Чернышеву исполнилось 52 года. Несмотря на то, что этот день уже прошел, фигурист по-прежнему получает поздравления. Запоздалые пожелания поспешила принести спортсмену и Наоми Ланг, партнерша Петра в танцах на льду.

Спортсменка написала трогательный пост, правда, не все его оценили. Так, Наоми обмолвилась: «Я и моя семья думаем о тебе и желаем добра». Многие поклонники Чернышева поспешили напомнить, что он — женатый мужчина.

К слову, когда-то Наоми и Петра подозревали в тайном романе. Сами фигуристы ни разу не комментировали эту информацию, поэтому то, что было между ними в далеком прошлом, до сих пор является загадкой.

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