Соответствует «кавказским» ожиданиям: Тина Канделаки рассказала об отношении матери к ее супругу

Телеведущая Тина Канделаки с 2014 года состоит в браке с медиаменеджером Василием Бровко. По ее словам, супруг соответствует «кавказским» ожиданиям ее матери.

Канделаки пояснила, что из-за своих кавказских корней у нее свой взгляд на отношения. Она привыкла к роскошным подаркам, ухаживаниям, и супруг знает, как удивить свою любимую.

«Конечно, муж мне делает красивые подарки. Например, я выхожу из квартиры, и меня встречает корзина роз, которая ведет чуть ли не до розового куста. В этом смысле Василий абсолютно соответствует кавказским ожиданиям моей мамы, он меня вообще не подводит», — поделилась знаменитость в интервью порталу «7Дней.ru».

Телеведущая была 11 лет замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным. В браке родились двое детей: 23-летняя Мелания и 22-летний Леонтий. Супруги развелись в 2010 году — инициатором разрыва стала Канделаки. В 2014 году она стала женой Василия Бровко. 47-летняя ведущая говорила, что мечтает родить ребенка мужу, несмотря на свой возраст.

Также она рассказывала, что ее сын воспитан в соответствии с кавказскими устоями. Он отдает половину своей зарплаты матери.