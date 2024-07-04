Сообщившая о тяжелой болезни Zivert возвращается на сцену: когда ждать концерты певицы

Певица Zivert официально объявила о своем возвращении на сцену после паузы. Осенью артистка собирается отправиться в тур по России.

В личном блоге Zivert опубликовала афишу и заявила, что ее небольшой отпуск из-за тяжелой болезни подошел к концу. По всей видимости, ей удалось улучшить свое состояние, поэтому она и решила возобновить музыкальную карьеру.

«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Обнимаю лапками», - сообщила Юлия.

Начнется тур певицы 5 сентября в Сочи. Всего она планирует посетить в рамках гастролей 17 городов, среди которых Ростов-на-Дону, Омск, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Барнаул, Пермь, Краснодар, Воронеж, Ереван, Челябинск, Екатеринбург, Ярославль, Уфа и Оренбург. Завершатся концерты Юлии 14 ноября.

Напомним, что Zivert приняла решение приостановить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. Она признавалась, что ее беспокоили боли в спине, которые не позволяли ей работать на сцене.

Ранее певица Zivert ответила на слухи о беременности.