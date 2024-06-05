«Ребят, молю!»: 33-летняя певица Zivert выступила с заявлением на фоне слухов о беременности

Российская певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert, опровергла появившиеся в Сети слухи о беременности, которые она сама спровоцировала фотографией с округлившимся животом.

По словам артистки, которая в настоящее время отдыхает в Италии, в ближайшие месяцы не стоит ожидать пополнения в ее семье.

«Ребят, молю! На вчерашнем фото я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей», - написала в своем блоге 33-летняя Юлия.

Как подчеркнула артистка, максимум, с чем ее можно поздравить – это с хорошим аппетитом.

В сентябре 2023 года Юлия призналась, что пока не планирует заводить детей. Певица также опровергла слухи о том, что отказалась от курения и спиртного в 2014 году, поскольку планировала ребенка.

Прошедшей зимой Zivert заявила о приостановке концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем. Как оказалось, артистку беспокоит остеохондроз. Болезнь перешла в острую фазу, боли в спине усилились, поэтому певица физически не могла продолжать выступать.

Ранее певица Татьяна Буланова вышла в свет после слухов о беременности. Журналисты поинтересовались, ждет ли она дочку. На это артистка сказала: «Пока не жду».