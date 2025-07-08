Сообщил, что за ним охотятся снайперы: фанат ворвался в гримерку певца Павла Кашина и напугал его

Певец Павел Кашин, который получил известность в 90-х, обратился в полицию. Он рассказал, как фанат предупредил его о готовящемся покушении, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Исполнитель выступал перед поклонниками в одном из клубов Москвы. После концерта к Павлу в гримерку ворвался фанат. Он сообщил, что на звезду готовится покушение — якобы снайперы на крышах зданий уже начали охоту за ним.

В итоге перепуганный певец позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели локацию, но не нашли ничего подозрительного. В настоящий момент стражи порядка пытаются установить личность таинственного информатора.

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